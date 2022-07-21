Son dakika haberleri! Pınar Damar cinayeti: Tüm detaylarıyla anlattı

BAĞCILAR'da kayıp olarak aranırken, cesedi bulunan Pınar Damar'ı öldürdüğünü itiraf eden Metin A. adliyeye sevk edildi. Metin A.'nın olay gecesi Pınar Damar'ı aracıyla takip ettiği görüntüler ortaya çıktı.

ORMANLIK ALANDA CESEDİ BULUNMUŞTU

Küçükçekmece'de ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulan Pınar Damar (32) her yerde aranırken bir gün sonra Bağcılar'da ormanlık alanda öldürülmüş olarak bulundu. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatın soruşturmada, olayın şüphelisi olan kuzeninin kocası Metin A., Adli Tıp Kurumu önünde diğer aile üyeleri ile beklerken gözaltına alındı.

CİNAYETİ TÜM DETAYLARI İLE ANLATTI

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