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Son dakika haberleri... Pendik'teki trafik kazasında iki kişi yaralandı

AA - Zafer Arslan - Güncel
Son dakika haberleri... Pendik'teki trafik kazasında iki kişi yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Pendik'te meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Pendik'te meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı yolu Teknopark Bulvarı'nda 15 DR 413 plakalı otomobil ile 34 ERF 450 plakalı motosiklet çarpıştı. Otomobil bariyerlere çarparak durabilirken, bir kargo şirketi adına çalıştığı öğrenilen motosiklet de devrilerek sürüklendi.

Kazada yaralanan sürücüler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

AA / Zafer Arslan - Güncel

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