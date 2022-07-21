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Son dakika haberleri... Pendik'te Marmaray'da güreşir gibi kavga ettiler

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri... Pendik'te Marmaray'da güreşir gibi kavga ettiler

Son dakika haberi... Gebze - Halkalı hattında yolcu taşıyan Marmaray treni Pendik durağına geldiğinde 2 yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Gebze - Halkalı hattında yolcu taşıyan Marmaray treni Pendik durağına geldiğinde 2 yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Güreş müsabakalarını aratmayan kavga yolcuların müdahalesiyle güçlükle yatıştırılabildi.

Olay, sabah saatlerinde Marmaray'da Pendik İstasyonu'nda bulunan trende meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gebze- Halkalı hattında yolculuk yapan 2 yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. 2 yolcu arasındaki tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir yolcunun diğer yolcuyu tutarak kündeye getirmesi güreş maçlarını aratmazken, yolcular büyük panik yaşadı. Güreşir gibi kavga eden yolculardan birinin diğerine, "Bak seni var ya bıçaklarım" diye tehditler savurduğu görüldü. Kavga yolcuların müdahalesi ile güçlükle yatıştırılabildi. O anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Abdullah Uğur - Aykut Zor /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Marmaray Pendik Gebze kavga Güncel Haberler Son Dakika

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