Son dakika haberleri | Pençe Kilit Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
AA - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Pençe Kilit Operasyonu'nda ele geçirilen silah ve mühimmat görüntüleri ANKARA - Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Mehmetçik, bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat...
Pençe Kilit Operasyonu'nda ele geçirilen silah ve mühimmat görüntüleri ANKARA - Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Mehmetçik, bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.
AA / Güncel