Son dakika haberleri | Pençe Kilit Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Pençe Kilit Operasyonu'nda ele geçirilen silah ve mühimmat görüntüleri ANKARA - Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Mehmetçik, bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

AA / Güncel