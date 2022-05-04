Son dakika haberleri | Pençe Kilit Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Haberler

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Son dakika haberleri | Pençe Kilit Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

AA - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Pençe Kilit Operasyonu'nda ele geçirilen silah ve mühimmat görüntüleri ANKARA - Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Mehmetçik, bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat...

Pençe Kilit Operasyonu'nda ele geçirilen silah ve mühimmat görüntüleri ANKARA - Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Mehmetçik, bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

AA / Güncel

Mühimmat, Terör, Silah, PKK, Güncel, Haberler

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