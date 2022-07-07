Kilit bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi Kilit Operasyonu bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Kilit Operasyonu bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Pençe- Kilit bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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