Kilit bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Kilit Operasyonu bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Kilit Operasyonu bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Pençe- Kilit bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel