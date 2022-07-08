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Son dakika haberleri | Pazarcıların 'park' kavgasına 5 gözaltı (2)

Demirören Haber Ajansı - Okan Çalışkan - Güncel
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Son dakika haberleri | Pazarcıların 'park' kavgasına 5 gözaltı (2)

Son dakika haberi: 1 TUTUKLAMAMersin'in Tarsus ilçesinde, 1'i çocuk 10 kişinin yaralandığı 'park' kavgasıyla ilgili gözaltına alınan Abdulkadir Çelik (25), F.A. (38), Y.A. (21), M.Ç. (40) ve İ.Ç.'nin (34) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

1 TUTUKLAMA

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 1'i çocuk 10 kişinin yaralandığı 'park' kavgasıyla ilgili gözaltına alınan Abdulkadir Çelik (25), F.A. (38), Y.A. (21), M.Ç. (40) ve İ.Ç.'nin (34) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Çelik, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Güncel

Abdulkadir Çelik Mersin Tarsus Güncel Haberler Son Dakika

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