Son dakika haberleri | Pazarcıların 'park' kavgasına 5 gözaltı (2) Son dakika haberi: 1 TUTUKLAMAMersin'in Tarsus ilçesinde, 1'i çocuk 10 kişinin yaralandığı 'park' kavgasıyla ilgili gözaltına alınan Abdulkadir Çelik (25), F.A. (38), Y.A. (21), M.Ç. (40) ve İ.Ç.'nin (34) emniyetteki işlemleri tamamlandı. 1 TUTUKLAMA Mersin'in Tarsus ilçesinde, 1'i çocuk 10 kişinin yaralandığı 'park' kavgasıyla ilgili gözaltına alınan Abdulkadir Çelik (25), F.A. (38), Y.A. (21), M.Ç. (40) ve İ.Ç.'nin (34) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Çelik, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Güncel Abdulkadir Çelik Mersin Tarsus Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri | Pazarcıların 'park' kavgasına 5 gözaltı (2) - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.