Son dakika haberleri... Parkta kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla öldürüldü (2)
Demirören Haber Ajansı - Burak Emek - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Diyarbakır'da parkta oturan kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla Ergün Arslan'ı (35), bıçaklayarak öldürmek suçundan gözaltına alınan Süleyman Değer, Efe Hamza Tunç ve H.İ.P., emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
DİYARBAKIR (DHA) - 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Diyarbakır'da parkta oturan kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla Ergün Arslan'ı (35), bıçaklayarak öldürmek suçundan gözaltına alınan Süleyman Değer, Efe Hamza Tunç ve H.İ.P., emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Süleyman Değer ve Efe Hamza Tunç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, H.İ.P. ise serbest bırakıldı.
Burak EMEK/DİYARBAKIR,
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel