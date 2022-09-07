Son dakika haberleri! Paris'te binada çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi
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Bir son dakika haberine göre Fransa'nın başkenti Paris'te bir binada çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.
Fransa'nın başkenti Paris'te bir binada çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.
France Bleu'nün haberine göre, başkentin 6. Bölgesindeki Notre-Dame des Champs Caddesi'ndeki binanın bir dairesinde gece saatlerinde yangın çıktı.
Yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.
Yangının çıktığı dairenin tamamı harap olurken bina güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Alaattin Doğru - Güncel