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Son dakika haberleri! Papa Franciscus, eylülde Kazakistan'a gidecek

Son dakika haberleri! Papa Franciscus, eylülde Kazakistan'a gidecek

Edinilen son dakika haberine göre Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un eylülde Kazakistan'ı ziyaret edeceği bildirildi.

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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un eylülde Kazakistan'ı ziyaret edeceği bildirildi.

Vatikan Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Papa'nın 13-15 Eylül tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da bu yıl 7'ncisi yapılacak Dünya ve Geleneksel Dinlerin Liderleri Kongresine katılacağı kaydedildi.

Bu arada, Vatikan açıklamasında yer almasa da bazı basın organlarında, Papa Franciscus'un Nur Sultan'daki etkinlik sırasında Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill ile görüşebileceği belirtildi.

Papa Franciscus ile Patrik Kirill'in normalde haziranda Kudüs'te buluşması planlanmıştı ancak, 24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan bir süre sonra bu görüşme iptal edilmişti.

Katoliklerin ruhani lideri, haziranda yayımlanan demecinde de Patrik Kirill ile Kazakistan'daki etkinlik vesilesiyle eylülde görüşmeyi umduğunu dile getirmişti.

Papa ayrıca Ortodoksların bu yıl 24 Nisan'da kutladığı Paskalya Yortusu vesilesiyle Patrik Kirill'e "Ukrayna için barış yapıcı olalım" mesajını göndermişti.

Kazakistan'ı en son 2001'de Papa 2. Ioannes Paulus (2. John Paul) ziyaret etmişti.

AA / Barış Seçkin - Güncel

Kazakistan Vatikan Eylül Papa Güncel Haberler Son Dakika

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