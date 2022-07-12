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Son dakika haberleri... Pakistan'ın Sindh eyaletinde şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 26 kişi öldü

AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Son dakika haberleri... Pakistan'ın Sindh eyaletinde şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 26 kişi öldü

Bir son dakika haberine göre Pakistan'ın Sindh eyaletinde şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Sindh eyaletinde şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, eyalet genelinde devam eden yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Sindh Afet Yönetim Otoritesi (PDMA), eyalette şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle 14'ü Karaçi'de olmak üzere 26 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Karaçi'de dün şiddetli yağış sebebiyle 5 kişi ölmüştü.

Muson yağmurlarından en çok etkilenen Karaçi'de acil durum ilan edildi. Şehrin birçok bölgesinde yağış sebebiyle sel baskınlar olurken yollar sular altında kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde su seviyesinin bazı yerlerde araçların üzerine çıktığı, bazı vatandaşların şişme botlarla ilerlemeye çalıştığı görüldü.

Elektrik kesintilerinin olduğu şehirde, bazı bölgelere son 36 saattir elektrik verilemiyor.

Pakistan Meteoroloji Departmanı, 14-17 Temmuz tarihlerinde Sindh genelinde çok şiddetli yağmur beklendiği konusunda uyarıda bulundu.

Pakistan Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığının verilerine göre ülkede bu sene muson yağmurları, geçen yıla göre yüzde 87 arttı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

Pakistan Fırtına Karaçi su Güncel Haberler Son Dakika

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