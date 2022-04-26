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Son dakika haberleri | Pakistan'daki çatışmada 2 asker öldü

AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Son dakika haberleri | Pakistan'daki çatışmada 2 asker öldü

Son dakika gündem haberi... Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde saldırganlar ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmada 2 asker hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde saldırganlar ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmada 2 asker hayatını kaybetti.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Güney Veziristan bölgesinde "teröristlerin" güvenlik güçlerine saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada 2 askerin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

23 Nisan'da Kuzey Veziristan bölgesinde Afganistan'dan saldırganların ateş açması sonucu 3 Pakistan askeri hayatını kaybetmişti.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

Güvenlik güçleri, Veziristan, Pakistan, Asker, Güncel, Haberler

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