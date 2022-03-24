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Son dakika haberleri: Pakistan'da teröristlerin saldırısında 4 asker hayatını kaybetti

AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Son dakika haberleri: Pakistan'da teröristlerin saldırısında 4 asker hayatını kaybetti

Son dakika haber: Pakistan'ın Afganistan sınırında teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 4 asker yaşamını yitirdi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Pakistan'ın Afganistan sınırında teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 4 asker yaşamını yitirdi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Afganistan'dan teröristlerin Kuzey Veziristan'ın Hasan Khel bölgesinden Pakistan'a sızma girişiminin engellendiği belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada 4 askerin hayatını kaybettiği ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgi verilmedi.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

Güvenlik güçleri, Afganistan, Pakistan, Asker, Güncel, Haberler

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