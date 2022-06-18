Son dakika haberleri | Pakistan'da silahlı saldırganlar 3 işçiyi öldürdü Son dakika haber... Pakistan'ın Belucistan eyaletinde silahlı kişilerin işçilerin yaşadığı kampa düzenledikleri saldırı sonucu 3 işçi hayatını kaybetti, 3'ü de yaralandı. Pakistan'ın Belucistan eyaletinde silahlı kişilerin işçilerin yaşadığı kampa düzenledikleri saldırı sonucu 3 işçi hayatını kaybetti, 3'ü de yaralandı. Dawn gazetesindeki habere göre, eyaletin Harnai bölgesinde silahlı saldırganlar işçilerin yaşadığı kampa saldırı düzenleyerek rastgele ateş açtı. Saldırı sonucu 3 işçi yaşamını yitirdi, 3 işçi de yaralandı. Yetkililer, işçilerin devlete ait yapımı devam eden bir projede çalıştığını aktardı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Öte yandan, Belucistan Kurtuluş Ordusu isimli ayrılıkçı grup bölgede sivil ve askerleri hedef alan saldırılar düzenliyor. AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel Pakistan Güncel Haberler Son Dakika

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