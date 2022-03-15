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Son dakika haberleri... Pakistan'da düzenlenen bombalı saldırıda 4 asker öldü

AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Son dakika haberleri... Pakistan'da düzenlenen bombalı saldırıda 4 asker öldü

Son dakika habere göre Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki bombalı saldırıda 4 asker öldü, 10 asker yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki bombalı saldırıda 4 asker öldü, 10 asker yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, yetkililer, Sibi bölgesinde askeri aracın geçişi sırasında yola yerleştirilen bombanın infilak ettiğini belirtti.

Saldırıda 4 asker öldü, 10 asker yaralandı.

Sibi'de 8 Mart'ta düzenlenen intihar saldırısında 6 polis ölmüş, 28 kişi yaralanmıştı.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

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