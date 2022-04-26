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Son dakika haberleri | Pakistan'da bir üniversitede meydana gelen patlamada 4 kişi öldü

AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Son dakika haberleri | Pakistan'da bir üniversitede meydana gelen patlamada 4 kişi öldü

Son dakika gündem haberine göre Pakistan'da Karaçi Üniversitesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2'si yabancı uyruklu 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Pakistan'da Karaçi Üniversitesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2'si yabancı uyruklu 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Geo News televizyonundaki habere göre, üniversite kampüsü içerisinde bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 2'si yabancı uyruklu 4 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ilkyardım ekibi gönderildi.

Güvenlik güçleri, patlamanın sebebini araştırıyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

Pakistan, Karaçi, Güncel, Haberler

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