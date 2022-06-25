Son dakika! Otomobilin düğün alanında beş kişiyi yaralamasını güvenlik kamerası kaydetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Otomobilin düğün alanında beş kişiyi yaralamasını güvenlik kamerası kaydetti

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberleri: Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobilin düğün yapılan alana girerek beş kişiyi yaralaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobilin düğün yapılan alana girerek beş kişiyi yaralaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gazi Mahallesi Dr. Vahdi Yamalik Caddesi'nde yapılan düğün alanına giren E.D. yönetimindeki 42 AY 616 plakalı otomobil, beş kişiyi yaraladı.

Yaralanan K.K, K.G.K, M.T, H.K. ve Y.K. ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan K.K, ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Sürücü ile otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı.

AA / Güncel

Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title