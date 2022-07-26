Son dakika haberleri... Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı; o anlar kamerada Son dakika haberleri: BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı. BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, İnegöl'de Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Dinçe Durak (30) yönetimindeki 16 LN 051 plakalı otomobil, Mimar Sinan Bulvarı'nda seyir halindeyken, Yusuf Kerem Bayram'ın (20) kullandığı 16 AUE 189 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hızlanan otomobil, refüje çıkarak durabildi. Kazada yaralanan motosikletin sürücüsü Yusuf Kerem Bayram, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.Güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülenen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel İnegöl Güncel Haberler Son Dakika

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