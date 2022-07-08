Son dakika haberleri! Otomobildeki 1 kişiyi öldürüp, 6 kişiyi yaralayan 4 şüpheli tutuklandı Son dakika haberleri: HATAY'ın İskenderun ilçesinde, av tüfeğiyle ateş açtıkları otomobilde Ebru Orbey'i öldüren, 6 kişiyi de yaralayan 4 şüpheli, jandarma operasyonuyla yakalandı. HATAY'ın İskenderun ilçesinde, av tüfeğiyle ateş açtıkları otomobilde Ebru Orbey'i öldüren, 6 kişiyi de yaralayan 4 şüpheli, jandarma operasyonuyla yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Olay, 6 Temmuz günü saat 22.00 sıralarında, ilçeye bağlı Düğünyurdu Mahallesi'nde meydana geldi. İçinde 7 kişinin bulunduğu, seyir halindeki 31 TZ 544 plakalı otomobile, yanına yaklaşılan başka araçtan av tüfeğiyle ateş açıldı. 6 kişinin yaralandığı saldırıda, Ebru Orbey hayatını kaybetti. Hastanede tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından çalışma yürüten jandarma ekipleri, saldırganların K.K. (28), D.K. (24), C.K. (26) ve T.K. (20), olduğunu belirledi. Adreslerine yapılan baskınlarda şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ - Güncel İskenderun Jandarma Güncel Haberler Son Dakika

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