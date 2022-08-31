Son dakika gündem: Otomobil takla attı, camdan fırlayan hukuk fakültesi öğrencisi Mine öldü (2)- Yeniden

Gelen son dakika haberlerine göre Sayın yazı işleri müdürlerine,Camdan fırlayıp yaşamını yitiren Mine Ersoy'un öğrenim gördüğü fakülte, kaynağından yapılan düzeltmeyle 'hukuk fakültesi' olarak değiştirilmiştir.

Sayın yazı işleri müdürlerine,

Camdan fırlayıp yaşamını yitiren Mine Ersoy'un öğrenim gördüğü fakülte, kaynağından yapılan düzeltmeyle 'hukuk fakültesi' olarak değiştirilmiştir. Haberimizi gözaltı bilgisiyle de yenileyip, tekrar servis ediyoruz.

Kaza, saat 04.00 sıralarında, Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. R.Y.'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Aracın ön koltuğunda oturan, İstanbul'daki özel üniversitenin hukuk fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Mine Ersoy, açık camdan dışarı fırladı. Kazayı gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı kontrolde, Mine Ersoy'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazayı yara almadan atlatan R.Y. ise gözaltına alındı. Cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürülen Ersoy'un yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Mine Ersoy'un, Burdur'un Bucak ilçesi Susuz Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.