Son dakika haberleri... OTOMOBİL REFÜJDEKİ AĞACA ÇARPTI: 3 YARALI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... OTOMOBİL REFÜJDEKİ AĞACA ÇARPTI: 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberler... KÜTAHYA'da, kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarptı.

KÜTAHYA'da, kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kütahya- Tavşanlı karayolunun 7'inci kilometresinde meydana geldi. Harun Elmas yönetimindeki 43 AAC 137 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp orta refüjdeki ağaca çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tavşanlı Kütahya Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title