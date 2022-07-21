Son dakika haberleri... OTOMOBİL REFÜJDEKİ AĞACA ÇARPTI: 3 YARALI Son dakika haberler... KÜTAHYA'da, kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarptı. KÜTAHYA'da, kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Kütahya- Tavşanlı karayolunun 7'inci kilometresinde meydana geldi. Harun Elmas yönetimindeki 43 AAC 137 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp orta refüjdeki ağaca çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Tavşanlı Kütahya Güncel Haberler Son Dakika

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