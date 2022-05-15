Son dakika haberleri | Otomobil refüjde ağaca çarptı; 1 ölü, 1 yaralı - Haberler

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Son dakika haberleri | Otomobil refüjde ağaca çarptı; 1 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Emre Saçlı - Güncel
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Son dakika haberleri | Otomobil refüjde ağaca çarptı; 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika gündem haberine göre MANİSA'nın Salihli ilçesinde, otomobilin refüjdeki ağaca çarptığı kazada Mustafa Çatalbaş (22) öldü, sürücü Serkan Esmer (23) ise ağır yaralandı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, otomobilin refüjdeki ağaca çarptığı kazada Mustafa Çatalbaş (22) öldü, sürücü Serkan Esmer (23) ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Ankara-İzmir kara yolu Salihli girişinde meydana geldi. Salihli yönünden İzmir yönüne giden Serkan Esmer'in kullandığı 35 HNP 75 plakalı otomobil, Şehitler Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkıp, refüjdeki ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin sürücüsü Esmer ile yanındaki arkadaşı Mustafa Çatalbaş yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Çatalbaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Serkan Esmer'in de hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı - Güncel

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