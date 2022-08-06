Son dakika haberleri... OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI; 1 YARALI - Haberler

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Son dakika haberleri... OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI; 1 YARALI

Son dakika haberi... ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü E.Ç. yaralandı.

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ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü E.Ç. yaralandı.

Kaza dün gece saat 20.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Selinus Sahili'nden ilçe merkezine seyir halinde olan E.Ç. idaresindeki 07 UM 403 plakalı motosiklet, aynı istikamette hareket halinde olan Fas uyruklu Toluonay Sedat Coşkun idaresindeki 07 BAR 028 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 5 metre sürüklendikten sonra durdu. Motosikletten düşen sürücü E.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı E.Ç. ambulans ile Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.(DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Motosiklet Gazipaşa Güncel Haberler Son Dakika

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