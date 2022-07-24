Son dakika haberleri | Otomobil baraj gölüne devrildi: Astsubay ve arkadaşı hayatını kaybetti (2) Son dakika haberler... YAN YANA DEFNEDİLDİLEROtomobilin baraj göletine düşmesi sonucu boğularak hayatını kaybeden Astsubay Alihan Ördek ile arkadaşı Burakcan Doğan'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsilerinin ardından yakınları tarafından alınarak Göksun ilçesinin Fındık Mahallesi'ne getirildi. YAN YANA DEFNEDİLDİLER Otomobilin baraj göletine düşmesi sonucu boğularak hayatını kaybeden Astsubay Alihan Ördek ile arkadaşı Burakcan Doğan'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsilerinin ardından yakınları tarafından alınarak Göksun ilçesinin Fındık Mahallesi'ne getirildi. Alihan Ördek'in Türk bayrağına sarılı tabutu ile arkadaşı Burakcan Doğan'ın tabutu mahalle camiinde yan yana konuldu. Cenaze namazları kılınan Alihan Ördek ile Burakcan Doğan, mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Güncel Adli Tıp Kurumu Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri | Otomobil baraj gölüne devrildi: Astsubay ve arkadaşı hayatını kaybetti (2) - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.