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Son dakika haberleri: Otomobil, bahçeye uçtu; maden işçisi öldü, mesai arkadaşı yaralı

Demirören Haber Ajansı - Ali Sencer Arslan - Güncel
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Son dakika haberleri: Otomobil, bahçeye uçtu; maden işçisi öldü, mesai arkadaşı yaralı

Son dakika haberi: ZONGULDAK'ta, fındık bahçesine devrilen otomobildeki maden işçisi Ali Aladağ yaşamını yitirdi, mesai arkadaşı Erdal Çakoğlu ise yaralandı.

ZONGULDAK'ta, fındık bahçesine devrilen otomobildeki maden işçisi Ali Aladağ yaşamını yitirdi, mesai arkadaşı Erdal Çakoğlu ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Kilimli ilçesine bağlı Damarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda maden işçisi Ali Aladağ ve Erdal Çakoğlu, mesailerini tamamlayıp, 67 ER 945 plakalı otomobille eve gitmek üzere yola çıktı. Otomobil, kontrolden çıkarak, 30 metreden fındık bahçesine düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Aladağ ve Çakoğlu, AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Aladağ, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Erdal Çakoğlu'nun ise tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan - Güncel

AFAD Güncel Haberler Son Dakika

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