OTOBÜSTE FENALAŞAN YOLCUYU HASTANENİN ACİL SERVİSİNE YETİŞTİRDİ - Haberler

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OTOBÜSTE FENALAŞAN YOLCUYU HASTANENİN ACİL SERVİSİNE YETİŞTİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MERSİN'de halk otobüsü şoförü, tansiyon rahatsızlığı nedeniyle baygınlık geçiren yaşlı kadını hastaneye yetiştirdi.

MERSİN'de halk otobüsü şoförü, tansiyon rahatsızlığı nedeniyle baygınlık geçiren yaşlı kadını hastaneye yetiştirdi.

Olay, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı (GMK) üzerinde seyir halindeki halk otobüsünde yaşandı. Merkez Yenişehir ilçesindeki AVM durağına gelen halk otobüsü şoförü Okan Gürkan (33), fenalaşan yolcuya müdahale edildiğini fark etti. Gürkan, yolcuların yardım istemesi üzerine direksiyonu hastaneye kırarak, kadını yakındaki hastanenin acil servisine yetiştirdi. Tansiyonu düşen kadının, tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

Otobüste bulunan diğer yolcuların takdirini kazanan Gürkan, "İnsanlık görevimi yaptım, benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı" dedi. Gürkan, 'Seyir halindeyken AVM durağına geldiğimizde yolcu indirmek için durdum. O anda içeride hareketlilik olduğunu fark ettim. Arkaya dönüp baktığımda yaşlı bir kadının bayıldığını gördüm. Yakınları panik yapıyordu. Ambulansa haber vermek istediler ama bekleyemezdik. Hemen aracın yönünü çevirip en yakın hastaneye sürdüm. Kadını hastanenin acil kapısına kadar götürdüm' dedi. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Halk Otobüsü, Yenişehir, Gazi, 112, Güncel, Haberler

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