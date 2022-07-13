Son dakika haberleri... Otobüste 1 kilo uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili soruşturmada 3 kişi tutuklandı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, polis ekipleri kentin girişinde durdurulan bir otobüste 1 kilo metamfetamin ele geçirilmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada, uyuşturucuyu getiren kurye ve uyuşturucuyu teslim alacak olan toplamda 3 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kuryenin İstanbul'dan Aydın'a yolcu otobüsü ile uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Ali T.'nin bulunduğu yolcu otobüsünü kentin girişinde durdurdu. Yapılan aramada Ali T., 1 kilo metamfetamin maddesi ile yakalandı. Soruşturmayı derinleştiren polis, Ali T.'nin uyuşturcuyu iki kişiye teslim edeceğini tespit etti. Teknik ve fiziki takibe başlayan polis, otogar çevresinde 09 ABD 28 plakalı otomobille bekleyen Nevzat D. ve Selçuk I.'yı yakaladı. Gözaltına alınan Ali T., Nevzat D. ve Selçuk I., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.