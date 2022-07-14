Son dakika haberleri! Otluk alanda çıkan yangın İzmir-Çeşme Otoyolu'nda trafiği aksattı - Haberler

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Son dakika haberleri! Otluk alanda çıkan yangın İzmir-Çeşme Otoyolu'nda trafiği aksattı

AA - Hüseyin Bağış - Güncel
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Son dakika haberleri! Otluk alanda çıkan yangın İzmir-Çeşme Otoyolu'nda trafiği aksattı

Son dakika haberleri... İzmir-Çeşme Otoyolu'nda otluk alanda çıkan yangın nedeniyle aksayan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nda otluk alanda çıkan yangın nedeniyle aksayan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.

Alaçatı Mahallesi yakınlarında otoyol kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışması sürüyor.

Duman nedeniyle ulaşıma kapatılan İzmir-Çeşme Otoyolu, çalışmanın ardından trafiğe açıldı.

AA / Hüseyin Bağış - Güncel

TEM Otoyolu Çeşme İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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