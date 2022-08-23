Son dakika haberleri... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haberleri: Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 34 şüpheliden 5'i tutuklandı. Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 34 şüpheliden 5'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 15-25 Ağustos'ta kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Belirlenen adreslerde 2 kilo 597 gram sentetik uyuşturucu, 226 gram eroin, 261 gram esrar, 57 sentetik hap, 10 kök Hint keneviri, tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Polis, operasyonlarda 34 şüpheliyi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Ümit Kahrıman Osmaniye Güncel Haberler Son Dakika

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