Son dakika haberleri | Hastanenin önünde beklerken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
AA - Ümit Kahrıman - Güncel
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Son dakika gündem haberi... Hastane önü Güvenlik önlemleri Polisin olay yeri inceleme çalışması Otomobildeki kurşun izi Osmaniye'de hastanenin önünde beklerken silahlı saldırıya uğraşan kişi yaralandı OSMANİYE - Silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı, şüpheli gözaltına alındı.
Hastane önü
Güvenlik önlemleri
Polisin olay yeri inceleme çalışması
Otomobildeki kurşun izi Osmaniye'de hastanenin önünde beklerken silahlı saldırıya uğraşan kişi yaralandı
OSMANİYE - Silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı, şüpheli gözaltına alındı.
Otomobiliyle Alibeyli Mahallesi'ndeki özel hastanenin önüne gelen R.A, aracından inerek burada bekleyen Ali K'ye (55) pompalı tüfekle ateş açtı.
Yaralanan Ali K, olayın önünde gerçekleştiği hastaneye kaldırıldı.
Şüpheli R.A, çevredekilerce yakalanarak polise teslim edildi.
AA / Ümit Kahrıman - Güncel