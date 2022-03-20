Son dakika haberleri | Osmaniye'de evde çıkan yangın söndürüldü

EYÜP, İSTANBUL (AA) - Osmaniye'de bir evde çıkan yangında hasar oluştu.

Eyüp Sultan Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesinde, iki katlı evin birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.