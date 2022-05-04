Son dakika haberleri... Osmaniye'de dere yatağına düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
AA - Menderes Özat - Güncel
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Son dakika haber: Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dere yatağına düşen kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dere yatağına düşen kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.
Bülbül Deresi yatağına bir kedinin düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Kadirli Belediyesi itfaiyesi sevk edildi.
Ekipler, suda ıslanmış haldeki kedi yavrusunu merdivenle dere yatağına inerek çıkardı.
Havlu ile kurulanan, su ve mama verilen kedi, olay yeri yakınındaki anne kedinin yanına bırakıldı.
AA / Menderes Özat - Güncel