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Son dakika haberleri: Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

AA - Ümit Kahrıman - Güncel
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Son dakika haberleri: Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi: Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede öldü.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede öldü.

Karaçay Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda tabanca ile vurulan Ümit Doğan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Polis, olaya karışanları bulmak için çalışma başlattı.

AA / Ümit Kahrıman - Güncel

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