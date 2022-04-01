Son dakika haberleri... Osmaniye'de akaryakıt tankerinin alev alan lastiklerine itfaiye müdahale etti - Haberler

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Son dakika haberleri... Osmaniye'de akaryakıt tankerinin alev alan lastiklerine itfaiye müdahale etti

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Son dakika haberleri... Osmaniye'de akaryakıt tankerinin alev alan lastiklerine itfaiye müdahale etti

Gelen son dakika haberlerine göre Osmaniye'de akaryakıt tankerinin lastiklerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de akaryakıt tankerinin lastiklerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

A.A. idaresindeki 35 YU 324 plakalı akaryakıt tankerinin dorsesinin lastikleri, Osmaniye-Gaziantep Karayolu Bahçe ilçesi yakınlarında seyir halindeyken alev aldı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Akaryakıt, Osmaniye, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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