Son dakika haberleri | Oscar yapımcısı, polisin Will Smith'i tutuklamak için törende hazır beklediğini söyledi

NEW Oscar Ödülleri yapımcısı Will Packer, 27 Mart gecesi gerçekleşen ödül töreninde sunucu Chris Rock'ı tokatlayan aktör Will Smith'i gözaltına almak için polisin geldiğini ve şikayetçi olunması durumunda işlemlere başlamak için hazır olunduğu iddialarını doğruladı.

ABD'de Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisince düzenlenen 94. Oscar Ödülleri töreniyle ilgili ABC televizyonuna konuşan yapımcı Packer, kendisinin de bulunduğu bir ortamda Los Angeles polisinin sunucu Rock'a şikayetçi olması durumunda Smith'i gözaltına alabileceklerini söylediğini ancak onun bu fikre karşı çıktığını belirtti.

Packer, polisin Rock'a bizzat gelip "Onu hemen şimdi almaya hazırız. Suç duyurusunda bulunabilirsiniz, onu gözaltına alabiliriz." dediğini, Rock'un bu teklifi reddetmesi üzerine kendisinin "Rock bırak bu işi bitirsinler." diye üstelediğini söyledi.

Oscar Ödülleri yapımcısı Packer, başlangıçta kendisinin de tokat olayının Rock ve Smith arasında bir kurgu olduğunu düşündüğünü, sonra Rock'a gidip "Sana gerçekten vurdu mu?" diye sorduğunu ve "Evet, Muhammed Ali'den bir yumruk yedim." cevabını aldığını aktardı.

94. Akademi Ödülleri töreninde komedyen sunucu Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saçkıran rahatsızlığını espri konusu yapınca siyahi oyuncu sinirle sahneye gelerek Rock'a tokat atmış ve "Karımın adını ağzına alma." diye bağırmıştı.

Rock, tokat yedikten sonra soğukkanlılığını korumuş ve Los Angeles Polis Departmanına göre, suçlamada bulunmayı reddetmişti.

Akademinin pazartesi yaptığı ilk kınama açıklamasından sonra oyuncu Smith de sunucu Rock başta olmak üzere herkesten özür dilediğini yazılı bir açıklamayla duyurmuştu.