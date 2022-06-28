Son dakika haberleri | Ortak bildiriden: Türkiye, Finlandiya ve İsveç, aralarında artık hiçbir milli silah ambargosu bulunmadığını teyit ederler. Edinilen son dakika gelişmesine göre Ortak bildiriden: Türkiye, Finlandiya ve İsveç, aralarında artık hiçbir milli silah ambargosu bulunmadığını teyit ederler. Ortak bildiriden: Türkiye, Finlandiya ve İsveç, aralarında artık hiçbir milli silah ambargosu bulunmadığını teyit ederler. AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel Finlandiya Türkiye İsveç Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri | Ortak bildiriden: Türkiye, Finlandiya ve İsveç, aralarında artık hiçbir milli silah ambargosu bulunmadığını teyit ederler. - Haberler

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