Son dakika haberleri | Ortak bildiriden: Türkiye, Finlandiya ve İsveç, aralarında artık hiçbir milli silah ambargosu bulunmadığını teyit ederler.
AA - Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Ortak bildiriden: Türkiye, Finlandiya ve İsveç, aralarında artık hiçbir milli silah ambargosu bulunmadığını teyit ederler.
Ortak bildiriden: Türkiye, Finlandiya ve İsveç, aralarında artık hiçbir milli silah ambargosu bulunmadığını teyit ederler.
AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel