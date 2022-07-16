Son dakika haberleri... Ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (2) - Haberler

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Son dakika haberleri... Ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (2)

AA - Güncel
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Son dakika haberi: Yangının kontrol merkezinden takip edilmesi Yanan ormanlık alan Alandan yükselen dumanlar İZMİR - İzmir'in Bornava ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangının kontrol merkezinden takip edilmesi

Yanan ormanlık alan

Alandan yükselen dumanlar İZMİR - İzmir'in Bornava ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. (2)

AA / Güncel

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