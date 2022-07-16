Son dakika haberleri... Ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (2) Son dakika haberi: Yangının kontrol merkezinden takip edilmesi Yanan ormanlık alan Alandan yükselen dumanlar İZMİR - İzmir'in Bornava ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının kontrol merkezinden takip edilmesi Yanan ormanlık alan Alandan yükselen dumanlar İZMİR - İzmir'in Bornava ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. (2) AA / Güncel İzmir Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri... Ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (2) - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.