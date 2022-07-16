Son dakika haberleri... Ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (2)
AA - Güncel
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Son dakika haberi: Yangının kontrol merkezinden takip edilmesi Yanan ormanlık alan Alandan yükselen dumanlar İZMİR - İzmir'in Bornava ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangının kontrol merkezinden takip edilmesi
Yanan ormanlık alan
Alandan yükselen dumanlar İZMİR - İzmir'in Bornava ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. (2)
AA / Güncel