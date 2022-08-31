Son dakika haberleri... Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Güncel Haberler Son dakika haberler... Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Kuyucak Mahallesi Keleklik mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Akseki Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, karadan 20 arazöz, 198 orman işçisi ve jandarma ekipleri ile havadan 8 helikopter ve 7 uçakla müdahale edildi. Ekiplerin yaklaşık 4,5 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının etkilediği alandaki soğutma çalışmaları sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Mustafa Hatipoğlu Antalya Güncel Haberler Son Dakika

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