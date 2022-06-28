Son dakika haberleri | Ormanda eski eş cinayetine ağırlaştırılmış müebbet istemi

BURSA'da, boşandığı Nurdan Budak'ı (26) geçen yıl ormanda ensesine tabancayla tek kurşun sıkarak öldüren Kemal Bulut (31) için ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep edildi. İddianame, Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Kemal Bulut, 6 yıl önce evlendiği Nurdan Budak'tan 2019 yılında kendisini aldattığı iddiasıyla boşandı. 3 ve 5 yaşlarında çocukları bulunan çift, 1 yıl ayrı kaldıktan sonra ailelerin de araya girmesiyle geçen yıl barışıp, tekrar birlikte yaşamaya başladı. Eski eşinin kendisini aldattığını öne süren Bulut, geçen sene 2 Kasım'da, Budak'ı alıp kayınpederi V.B.'nin Nilüfer ilçesindeki iş yerine götürdü. Bulut'un "Kızın beni aldatmaya devam ediyor" dediği V.B., "Eve gidin, akşama konuşuruz" yanıtını verdi. Daha sonra araca dönen Bulut ile Budak arasında tartışma çıktı. Bulut, yolda şiddet uyguladığı Budak'ı Akçalar Mahallesi yakınlarındaki ormana götürdü. Bulut, yere diz çöktürdüğü eski eşini, ruhsatsız tabancasıyla ensesine tek el ateş ederek öldürdü. Bulut, daha sonra sevgilisi S.T. (27) ve çocukluk arkadaşı olan taksici K.A. (34) ile buluştu. S.T. ve K.A., Kemal Bulut'u Balıkesir'in Gönen ilçesine bırakıp, Bursa'ya döndü. Gönen'de kaplıcaya giden Bulut, suç aleti silahı da buraya sakladı. Kemal Bulut, daha sonra Bursa'ya geri döndü.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda, tutuklu sanık Kemal Bulut hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. İddianamede savcı, K.A. ile S.T.'nin de 'suçluyu kayırmak ve saklamak' suçundan yargılanmasını talep etti. İddianame, Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanıklar, eylül ayında hakim karşısına çıkacak.

Demirören Haber Ajansı / Güncel