Son dakika haberi | Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Son dakika haberleri: Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisinde bulunan ormanlık alanda, gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ve personel sevk edildi. Sarp arazi yapısı nedeniyle alevlere müdahalede güçlük çeken ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Öte yandan sabah saatlerinde de söndürme çalışmalarında görev almaya başlayan 2 helikopter, havanın kararmasıyla müdahaleye ara verdi. AA / Serkan Avci - Güncel Toroslar Tarsus Mersin Güncel Haberler Son Dakika

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