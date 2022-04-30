KAHRAMANMARAŞ - Orman görevlileri yangınlara karşı mesailerini ramazanda da sürdürdü

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bulunan Bereket Yangın Gözetleme Kulesi'nde kesintisiz 24 saat ormanı gözleyen kule görevlileri, ramazanda da mesailerini sürdürüyor.

Havaların ısınmasıyla 1100 rakımlı yangın gözetleme kulesine çıkan ve sadece izin günlerinde kent merkezine dönen kule görevlileri, 24 saat gözledikleri ormanları nasıl koruduklarını anlattı.

Kuledeki görevlilerin iftar sofrasına konuk olan Orman Bölge Müdür Yardımcısı Hüseyin Meteris, AA muhabirine, 24 saat esasına göre orman yangınlarına karşı gözetleme görevi yapan personelin zor koşullarda hizmet verdiğini vurguladı.

Sorumluluk alanlarında 7 gözetleme kulesi bulunduğunu ve kulelerin sürekli birbiriyle irtibat halinde olduğunu aktaran Meteris, yangınlara hızlı müdahalenin önemine işaret ederek şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız burada devamlı ormanları muhtemel yangınlara karşı gözetliyor. Saat başı telsizle işletme merkezine ve Bölge Müdürlüğümüze bilgi veriyorlar. Arkadaşlarımız tüm zamanlarını ev ortamına dönüştürülen kulede geçiyor. Ramazanda da 24 saat esasına göre görev yapan arkadaşlarımız oruçlarını burada açıyorlar. Bazı kulelerde ezan sesi duyulmadığı için iftar vakti işletme merkezindeki arkadaşlar tarafından telsiz anonsuyla bildiriliyor."

Kule görevlisi Osman Hayta da 33 yıldır yangınla mücadele görevlisi olarak çalıştığını belirterek gözetleme kulesinde görev yapmanın ayrı bir hassasiyet gerektirdiğini söyledi.

Gözetleme kulesinde çalışabilmek için 7/24 hazır olunması gerektiğine işaret eden Hayta, "Orman olmazsa insan olmaz. Orman Genel Müdürlüğü nöbet kulübesinde vatan bekliyorsun, askerlik yapıyorsun. Orman savunması vatan savunmasıdır. En ufak bir ateş veya duman gördüğümüz zaman hemen ekiplere bildiriyoruz. En kısa zamanda müdahale ediyoruz. Ormanlarımızı korumak için. Orman bir milli servettir. Orman olmazsa biz olmayız." diye konuştu.

Mehmet Güden de doğayla iç içe olmayı sevdiği için 60 yaşında olmasına rağmen kule görevlisi olarak çalışmayı tercih ettiğini dile getirdi.

Kulede 21 yıldır görev yaptığını, yangınlarını önlemek amacıyla dürbünüyle sürekli kendi görev sahasındaki 20 bin hektar ormanı gözlediğini ifade eden Güden, ramazanda da normal dönemdeki gibi zamanı ellerinde dürbün, dağları kontrol ederek geçirdiklerini anlattı.