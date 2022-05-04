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Son dakika haberleri... Ordu'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

AA - Eyüp Elevli - Güncel
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Son dakika haberleri... Ordu'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Son dakika haberler: Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

ALTINORDU, ORDU (AA) - Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu Atatürk Bulvarı üzerinde, Samsun istikametine giden Emircan Beyazıt yönetimindeki 34 AS 4732 plakalı otomobil ile yan yoldan çıkan Oktay Yılmaz idaresindeki 34 FDB 811 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücülerle araçlardaki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

AA / Eyüp Elevli - Güncel

Karadeniz Sahil Yolu, Atatürk Bulvarı, Altınordu, Samsun, Güncel, Haberler

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