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Son dakika haberleri | Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı

AA - Eyüp Elevli - Güncel
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Son dakika haberleri | Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı

Bir son dakika haberine göre Ordu'nun Altınordu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

ALTINORDU, ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 12 şüpheliye ait ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aramalarda, yaklaşık 235 gram esrar, 431 gram Hint keneviri tohumu ve uyuşturucu kullanımına yarayan düzenek ele geçirildi.

"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Eyüp Elevli - Güncel

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Altınordu, Ordu, Güncel, Haberler

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