Son dakika haberleri... Ordu'da servisin devrildiği kazada 3 öğrenci yaralandı Güncel Haberler Son dakika haber: Ordu'nun Ünye ilçesinde okul servisinin devrilmesi sonucu 3 öğrenci yaralandı. Ordu'nun Ünye ilçesinde okul servisinin devrilmesi sonucu 3 öğrenci yaralandı. Ahmet Topuz yönetimindeki 52 ES 2122 plakalı okul servisi, ilçeye bağlı Killik Mahallesi'nde devrildi. Kazada araçtaki 3 öğrenci yaralandı. Yaralanan öğrenciler, ilçedeki özel hastanede tedavi altına alındı. Güncel Kaynak: AA / Hacer Öztürk Ünye Ordu Güncel Haberler Son Dakika

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