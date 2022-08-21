Son dakika haberleri... Ordu'da paraşüt kazasında 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre Ordu'da paraşüt kazasında pilot ile yolcu yaralandı. Ordu'da paraşüt kazasında pilot ile yolcu yaralandı. Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesinde, "kentin seyir terası" olarak adlandırılan Boztepe'ye çıkan yamaç paraşütü pilotu Veysel Köroğlu ile yolcusu Elanur Gülcan, tandem uçuşu gerçekleştirdi. Uçuşun ardından inişe geçen ikili, kumsala sert iniş yaptı. Kumsaldaki taşlara çarparak yaralanan pilot ile yolcusu için 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan pilot Veysel Köroğlu'nun ayağının kırıldığı, yolcu Elanur Gülcan'ın ise tedbir amaçlı müşahedeye alındığı öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Hayati Akçay Boztepe Köroğlu Pilot Ordu Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri... Ordu'da paraşüt kazasında 2 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.