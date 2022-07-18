Son dakika haberleri | Ordu'da minibüs aydınlatma direğine çarptı, sürücü öldü, 3 kişi yaralandı Son dakika haberler... Ordu'nun Gülyalı ilçesinde minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Ordu'nun Gülyalı ilçesinde minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Turnasuyu Mahallesi'nde Osman Abanoz yönetimindeki 52 AL 783 plakalı minibüs aydınlatma direğine çarptı. Sürücü Abanoz kaza yerinde hayatını kaybetti, Neziye Abanoz ile Muammer ve Ercan Didin yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. AA / Hayati Akçay - Güncel Gülyalı Ordu Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri | Ordu'da minibüs aydınlatma direğine çarptı, sürücü öldü, 3 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.