Son dakika haberleri | Ordu'da minibüs aydınlatma direğine çarptı, sürücü öldü, 3 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Ordu'da minibüs aydınlatma direğine çarptı, sürücü öldü, 3 kişi yaralandı

AA - Hayati Akçay - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri | Ordu'da minibüs aydınlatma direğine çarptı, sürücü öldü, 3 kişi yaralandı

Son dakika haberler... Ordu'nun Gülyalı ilçesinde minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Turnasuyu Mahallesi'nde Osman Abanoz yönetimindeki 52 AL 783 plakalı minibüs aydınlatma direğine çarptı.

Sürücü Abanoz kaza yerinde hayatını kaybetti, Neziye Abanoz ile Muammer ve Ercan Didin yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA / Hayati Akçay - Güncel

Gülyalı Ordu Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title