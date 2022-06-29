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Son dakika haberleri! Ordu'da iş yerinden hırsızlık yapan 3 kişiden 2'si tutuklandı

AA - Hayati Akçay - Güncel
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Son dakika haberleri! Ordu'da iş yerinden hırsızlık yapan 3 kişiden 2'si tutuklandı

Son dakika haberleri... Ordu'nun Altınordu ilçesinde, yüzü maskeli girdikleri iş yerinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 3 kişiden 2'si cezaevine gönderildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, yüzü maskeli girdikleri iş yerinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 3 kişiden 2'si cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Kökenli Mahallesi'nde, camını ve güvenlik kameralarını kırarak girdikleri iş yerinden hırsızlık yapan maskeli 3 kişinin tespiti için Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Jandarma Asayiş Timleri tarafından özel bir ekip görevlendirildi.

Yapılan incelemede, hırsızlık şüphelilerinin H.K, M.Ş. ve U.G. olduğu belirlendi.

Adreslerinde yakalanan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

H.K. ve M.Ş, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, U.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Hayati Akçay - Güncel

Altınordu Araştırma Jandarma Ordu Güncel Haberler Son Dakika

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