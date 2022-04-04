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Son dakika haberleri | Ordu'da heyelandan zarar gören binaların boşaltılmasına karar verildi

AA - Hayati Akçay - Güncel
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Son dakika haberleri | Ordu'da heyelandan zarar gören binaların boşaltılmasına karar verildi

Son dakika haberler: Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı Sarıyer Mahallesi'nde heyelan nedeniyle zarar gören binaların boşaltılmasına karar verildi.

Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı Sarıyer Mahallesi'nde heyelan nedeniyle zarar gören binaların boşaltılmasına karar verildi.

Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, AA muhabirine, mahallede yaşanan heyelanın ardından yetkili kurumların bölgede inceleme yaptığını söyledi.

İnceleme sonrası 13 hanenin yer aldığı 7 binanın boşaltılmasının kararlaştırıldığını belirten Geçtan, bunun yanı sıra heyelandan zarar gören cami lojmanının da tahliyesine karar verildiğini aktardı.

Geçtan, bölgede heyelanların zaman zaman devam ettiği kaydederek, Toygar Mahallesi'ndeki heyelanda bir evin hasar gördüğünü, yetkililerin burada da inceleme yapacağını ifade etti.

Perşembe Yaylası'nda dün göletin taşması sonucu bazı evleri su bastığını anımsatan Geçtan, DSİ yetkililerince bölgede inceleme yapıldığını sözlerine ekledi.

AA / Hayati Akçay - Güncel

İnceleme, Sarıyer, Aybastı, Ordu, Güncel, Haberler

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