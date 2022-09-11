Son dakika haberleri! Ordu'da hayatını kaybeden hemşire için çalıştığı hastanede tören düzenlendi Güncel Haberler Son dakika gündem haberine göre Ordu'da hayatını kaybeden 42 yaşındaki hemşire Yasemin Çelebi için görev yaptığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tören yapıldı. Ordu'da hayatını kaybeden 42 yaşındaki hemşire Yasemin Çelebi için görev yaptığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tören yapıldı. Ordu Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan iki çocuk annesi Çelebi'nin cenazesi hastane önüne getirildi. Burada Çelebi'nin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Daha sonra hemşire için helallik alındı. Yasemin Çelebi'nin cenazesi, ardından toprağa verilmek üzerine Altınordu ilçesine bağlı Dikenci Mahallesi'ne götürüldü. Hastane bahçesinde düzenlenen törene AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, hastane başhakemi Doç. Dr. Hakan Timur ile meslektaşları katıldı. Çelebi, dün çalıştığı hastanede görevi başında rahatsızlanmış, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Güncel Kaynak: AA / Hayati Akçay Araştırma Çelebi Ordu Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri! Ordu'da hayatını kaybeden hemşire için çalıştığı hastanede tören düzenlendi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.