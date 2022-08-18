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Son dakika haberleri... Ordu'da fındık işçilerini taşıyan kamyonetin devrildiği kazada 13 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Ordu'da fındık işçilerini taşıyan kamyonetin devrildiği kazada 13 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ordu'nun Ulubey ilçesinde fındık işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ulubey ilçesinde fındık işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İ.G yönetimindeki 28 ABF 843 plakalı kamyonet ilçeye bağlı Çubuklu Mahallesi'nde fındık işçilerini indirdiği sırada hareket etti.

Şarampole devrilen kamyonetteki 13 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.

AA / Hayati Akçay - Güncel

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