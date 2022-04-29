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Son dakika haberleri: Ordu'da DEAŞ operasyonunda 2 kişi yakalandı

AA - Eyüp Elevli - Güncel
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Son dakika haberleri: Ordu'da DEAŞ operasyonunda 2 kişi yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Ordu'da, silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

ORDU (AA) - Ordu'da, silahlı terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 27-28 Nisan'da DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sonucunda örgüt üyesi A.N. ve T.H. operasyonla yakalandı.

T.H. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.N. ise sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

AA / Eyüp Elevli - Güncel

Jandarma, Terör, DEAŞ, Ordu, Güncel, Haberler

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